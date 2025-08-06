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Происшествия

Пожар разгорелся в алматинском кафе

пожар разгорелся в алматинском кафе, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 23:07 Фото: pixabay
В кафе в Алмалинском районе Алматы по улице Шевченко разгорелся пожар, сообщает Zakon.kz.

По прибытии сотрудники МЧС выяснили, что горит кровля в отдельно стоящем здании кафе.

Известно, что во время пожара никто не пострадал, так как люди до прибытия огнеборцев самостоятельно вышли на улицу.

"Пожар ликвидирован. Горел утеплитель под кровлей двухэтажного кафе на площади 10 кв. м", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что взрыв в донерной удалось предотвратить в Талдыкоргане.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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