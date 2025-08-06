Пожар разгорелся в алматинском кафе

В кафе в Алмалинском районе Алматы по улице Шевченко разгорелся пожар, сообщает Zakon.kz.

По прибытии сотрудники МЧС выяснили, что горит кровля в отдельно стоящем здании кафе.

Известно, что во время пожара никто не пострадал, так как люди до прибытия огнеборцев самостоятельно вышли на улицу.

"Пожар ликвидирован. Горел утеплитель под кровлей двухэтажного кафе на площади 10 кв. м", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что взрыв в донерной удалось предотвратить в Талдыкоргане.