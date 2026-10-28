#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+5°
$
457.09
508.42
5.67
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+5°
$
457.09
508.42
5.67
Происшествия

Пожар разгорелся в кафе в Шымкенте

Пожар охватил кафе в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 23:11 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Аль-Фарабийском районе Шымкента в кафе на улице Жангельдина произошел пожар. Огонь охватил кухонное помещение и кровлю здания, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар на площади 35 кв. м.

Во время инцидента никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

В МЧС напомнили предпринимателям о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности, следить за исправностью электрооборудования и своевременно проводить его техническое обслуживание.

Ранее сообщалось, что мужчине во время пожара потребовалась помощь врачей в Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Крупный пожар, кафе, Шымкент
20:09, 16 марта 2025
Крупный пожар вспыхнул в двухэтажном кафе в Шымкенте
пожар разгорелся в алматинском кафе
23:07, 06 августа 2025
Пожар разгорелся в алматинском кафе
пожар, Шымкент
13:36, 13 октября 2024
Из-за пожара в подвале дома в Шымкенте эвакуировали десять человек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
23:21, Сегодня
"Барыс" на выезде обыграл минское "Динамо" в матче КХЛ
Фото: ФК &quot;Насаф&quot;
22:39, Сегодня
"Насаф" уступил клубу из Кувейта в Лиге чемпионов АФК 2
Фото: КФФ
22:15, Сегодня
Лидер сборной Казахстана Куат попал в сферу интересов "Шахтёра"
Фото: НОК РК
21:39, Сегодня
Видео поражения казахстанки Раимовой от американки в борьбе за "бронзу" ЧМ по борьбе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: