Пожар разгорелся в кафе в Шымкенте

В Аль-Фарабийском районе Шымкента в кафе на улице Жангельдина произошел пожар. Огонь охватил кухонное помещение и кровлю здания, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар на площади 35 кв. м.

Во время инцидента никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

В МЧС напомнили предпринимателям о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности, следить за исправностью электрооборудования и своевременно проводить его техническое обслуживание.

Ранее сообщалось, что мужчине во время пожара потребовалась помощь врачей в Алматы.