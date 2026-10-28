Пожар разгорелся в кафе в Шымкенте
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Аль-Фарабийском районе Шымкента в кафе на улице Жангельдина произошел пожар. Огонь охватил кухонное помещение и кровлю здания, сообщает Zakon.kz.
Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар на площади 35 кв. м.
Во время инцидента никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.
В МЧС напомнили предпринимателям о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности, следить за исправностью электрооборудования и своевременно проводить его техническое обслуживание.
Ранее сообщалось, что мужчине во время пожара потребовалась помощь врачей в Алматы.
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