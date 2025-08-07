В Алматы автобус насмерть сбил пенсионерку

В Алматы 7 августа произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом Zakon.kz сообщили в Департаменте полиции мегаполиса.

Инцидент произошел около 10:00 на пересечении улиц Макатаева и Жумабаева в микрорайоне Айнабулак. По данным дежурной части местной полицейской службы, водитель автобуса марки Yutong, двигаясь по улице Макатаева в южном направлении, при повороте направо совершил наезд на пешехода.

"Пешеход, женщина 1967 года рождения, пересекала проезжую часть в южном направлении. От полученных травм она скончалась на месте происшествия", – уточнили в полиции.

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы, ведется расследование.

Ранее сообщалось о другом ДТП. Утром 6 августа 2025 года велосипедист серьезно пострадал при столкновении с авто при спуске с Медеу. Спортсмен находится в реанимации.