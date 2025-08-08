Казахстанские кибермошенники похитили у гражданина Болгарии миллионы тенге

Сотрудники Департамента киберполиции Акмолинской области выявили и задержали организаторов преступной группы, подозреваемых в хищении более 102 млн тенге у гражданина Болгарии, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, в мае-июне текущего года иностранный гражданин стал жертвой интернет-мошенничества. Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников банка, убедили его перевести крупную сумму денег на счета третьих лиц.



В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по заявлению потерпевшего, были проведены оперативно-розыскные мероприятия с применением цифровых технологий. В результате установлены двое организаторов схемы – жители Павлодарской области. Также выявлены еще четверо предполагаемых соучастников, роль которых в совершении преступления уточняется.





"Задержания были произведены в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Контрафакт" на территории города Павлодара. В ходе обысков изъяты мобильные телефоны и часть денежных средств", – отмечается в сообщении.

По предварительным данным, подозреваемые могут быть причастны еще к двум аналогичным преступлениям, совершенным в городе Кокшетау и Коргалжынском районе. В настоящее время проводится работа по установлению других возможных потерпевших. Все фигуранты дела водворены в изолятор временного содержания.

А ранее в Шымкенте раскрыли крупную финансовую пирамиду. Были обмануты 400 человек.

