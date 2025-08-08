#АЭС в Казахстане
Казахстанские кибермошенники похитили у гражданина Болгарии миллионы тенге

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2025 13:23 Фото: freepik
Сотрудники Департамента киберполиции Акмолинской области выявили и задержали организаторов преступной группы, подозреваемых в хищении более 102 млн тенге у гражданина Болгарии, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, в мае-июне текущего года иностранный гражданин стал жертвой интернет-мошенничества. Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников банка, убедили его перевести крупную сумму денег на счета третьих лиц.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по заявлению потерпевшего, были проведены оперативно-розыскные мероприятия с применением цифровых технологий. В результате установлены двое организаторов схемы – жители Павлодарской области. Также выявлены еще четверо предполагаемых соучастников, роль которых в совершении преступления уточняется.


"Задержания были произведены в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Контрафакт" на территории города Павлодара. В ходе обысков изъяты мобильные телефоны и часть денежных средств", – отмечается в сообщении.

По предварительным данным, подозреваемые могут быть причастны еще к двум аналогичным преступлениям, совершенным в городе Кокшетау и Коргалжынском районе. В настоящее время проводится работа по установлению других возможных потерпевших. Все фигуранты дела водворены в изолятор временного содержания.

А ранее в Шымкенте раскрыли крупную финансовую пирамиду. Были обмануты 400 человек. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
