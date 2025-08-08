Сотрудники ЖКХ области Абай пытались незаконно вывести из бюджета более миллиарда тенге

Прокуратура Аягозского района выявила факт неэффективного использования бюджетных средств отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ведомстве, 30 мая 2025 года районный отдел ЖКХ заключил договор с ТОО "МИТ Теплосервис" на сумму более 1 млрд тенге на проведение капитального ремонта котельной "Центральная".

"Закупка осуществлена способом из одного источника под предлогом предотвращения последствий чрезвычайных ситуаций. Однако в 2025 году чрезвычайное положение на территории района не объявлялось. Таким образом, основания для применения данного способа государственных закупок отсутствовали. Дополнительно установлено, что 10 ноября 2023 года отделом уже был заключен аналогичный договор на установку нового котла с трехлетним гарантийным сроком на сумму 110 млн тенге", – отметили в прокуратуре.

В итоге незаконно заключенный договор был отменен, а руководитель отдела ЖКХ привлечен к административной ответственности по ст. 207 КоАП "Нарушение законодательства РК о государственных закупках" с наложением штрафа в размере 200 МРП.

