Посетители ботсада в Алматы пытались задушить лебедя
Фото: pexels
Одним из основных украшений Главного ботанического сада (ГБС) Алматы являются, конечно же, лебеди. Однако во вторник, 5 августа 2025 года, двое посетителей сада едва не задушили величественную птицу, сообщает Zakon.kz.
Очевидцами жестокого обращения стали многочисленные гости сада.
Одна из неравнодушных посетителей сняла происходящее на камеру и сделала замечание. Но в ответ получила оскорбления.
"Нам стало больно наблюдать за этим! В такие моменты невольно задумываешься, что самое дикое существо на Земле – человек!" – уточнила автор.
Тем временем администрация ботсада заявила, что занимается сбором подробностей и деталей этого ужасного случая.
"По видеозаписям мы уже установили, как выглядят нарушители, и находимся на связи с полицией".Пресс-служба ГБС Алматы
Также ситуацию прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города.
"По факту жестокого обращения с птицей на территории Ботанического сада Алматы начата проверка. Будет дана правовая оценка и приняты меры в соответствии с законодательством".Пресс-служба Департамента полиции Алматы
Другие обстоятельства устанавливаются, добавили стражи порядка.
Стоит отметить, что совсем недавно, 25 июля, администрация ГБС уже напоминала о списке ограничений для посетителей.
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