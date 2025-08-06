#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
537.53
620.52
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
537.53
620.52
6.71
События

Посетители ботсада в Алматы пытались задушить лебедя

лебедь, жестокое обращение, ботсад Алматы, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 14:46 Фото: pexels
Одним из основных украшений Главного ботанического сада (ГБС) Алматы являются, конечно же, лебеди. Однако во вторник, 5 августа 2025 года, двое посетителей сада едва не задушили величественную птицу, сообщает Zakon.kz.

Очевидцами жестокого обращения стали многочисленные гости сада.

Одна из неравнодушных посетителей сняла происходящее на камеру и сделала замечание. Но в ответ получила оскорбления.

"Нам стало больно наблюдать за этим! В такие моменты невольно задумываешься, что самое дикое существо на Земле – человек!" – уточнила автор.

Тем временем администрация ботсада заявила, что занимается сбором подробностей и деталей этого ужасного случая.

"По видеозаписям мы уже установили, как выглядят нарушители, и находимся на связи с полицией".Пресс-служба ГБС Алматы

Также ситуацию прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города.

"По факту жестокого обращения с птицей на территории Ботанического сада Алматы начата проверка. Будет дана правовая оценка и приняты меры в соответствии с законодательством".Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Другие обстоятельства устанавливаются, добавили стражи порядка.

Стоит отметить, что совсем недавно, 25 июля, администрация ГБС уже напоминала о списке ограничений для посетителей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Бектенов резко высказался о ситуации на границе с Россией и Кыргызстаном
События
13:51, Сегодня
Бектенов резко высказался о ситуации на границе с Россией и Кыргызстаном
Казахстан вернул в Китай десятки тонн куриного филе из-за нарушений при транзите
События
12:44, Сегодня
Казахстан вернул в Китай десятки тонн куриного филе из-за нарушений при транзите
КНБ выявил крупные запасы незаконного оружия и взрывчатки в восьми регионах
События
10:38, Сегодня
КНБ выявил крупные запасы незаконного оружия и взрывчатки в восьми регионах
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: