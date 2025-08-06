Посетители ботсада в Алматы пытались задушить лебедя

Одним из основных украшений Главного ботанического сада (ГБС) Алматы являются, конечно же, лебеди. Однако во вторник, 5 августа 2025 года, двое посетителей сада едва не задушили величественную птицу, сообщает Zakon.kz.

Очевидцами жестокого обращения стали многочисленные гости сада.

Одна из неравнодушных посетителей сняла происходящее на камеру и сделала замечание. Но в ответ получила оскорбления.

"Нам стало больно наблюдать за этим! В такие моменты невольно задумываешься, что самое дикое существо на Земле – человек!" – уточнила автор.

Тем временем администрация ботсада заявила, что занимается сбором подробностей и деталей этого ужасного случая.

"По видеозаписям мы уже установили, как выглядят нарушители, и находимся на связи с полицией". Пресс-служба ГБС Алматы

Также ситуацию прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города.

"По факту жестокого обращения с птицей на территории Ботанического сада Алматы начата проверка. Будет дана правовая оценка и приняты меры в соответствии с законодательством". Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Другие обстоятельства устанавливаются, добавили стражи порядка.

Стоит отметить, что совсем недавно, 25 июля, администрация ГБС уже напоминала о списке ограничений для посетителей.