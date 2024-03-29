Лебеди вернулись после зимы в ботсад Алматы

В Главный ботанического сада Алматы после зимы вернулись лебеди, сообщает Zakon.kz.

Такой хорошей новостью 29 марта сотрудники ботсада поделились с подписчиками на странице в Instagram.

"Друзья, у нас чудесная новость! Наши лебеди благополучно перезимовали и мы снова вернули их в ботсад. Увидеть и насладиться красотой величественных и грациозных птиц можно будет до поздней осени", – говорится в сообщении.

При этом сотрудники ботсада попросили бережно относиться к питомцам.

"Напоминаем, что кормить лебедей и рыб запрещено. За уход и кормление рыб и лебедей в ботсаду отвечает специально нанятая для этого компания профессионалов. Просчитан строгий рацион с суточной нормой. Всем необходимым их обеспечивают специалисты в нужное время и в необходимом количестве. Нездоровая пища в неконтролируемом количестве может привести к проблемам со здоровьем у лебедей и рыб", – сказано в сообщении.

Ранее сотрудники Главного ботанического сада Алматы показали подписчикам, как в саду зацвели подснежники.