Общество

"Пытались задушить": секьюрити лебедей в ботсаду Алматы покорил соцсети

лебедь, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 12:49 Фото: unsplash
Сотрудник службы безопасности Главного ботанического сада (ГБС) Алматы покорил социальные сети, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 9 сентября 2025 года, из Instagram ботсада.

"Наши сотрудники службы безопасности стали настоящими героями соцсетей! Блогер Асет Мурзабаев поделился у себя на странице роликом, как сотрудник службы безопасности ботсада защищает лебедей от попыток подкармливать их чипсами или дразнить".Администрация ГБС Алматы

Блогер отметил, что у охранника нелегкая работа, поскольку ему приходится нон-стоп делать замечания посетителям.

"Радует, что блогеры с большой аудиторией привлекают внимание к нашим проблемам и ценят работу наших сотрудников. Ведь чаще всего блогеры только требуют особого отношения к себе и возможности бесплатно снять контент или рекламные ролики в ботсаду".Администрация ГБС Алматы

Второй ролик выложила одна из посетительниц, которая решила покормить птиц чипсами.

"На видео видно, как наш сотрудник не только остановил нарушение, но даже выловил чипсы из воды и объяснил, почему так делать нельзя. В комментариях все дружно написали, что такое поведение недопустимо, и многие напомнили, что совсем недавно мужчина, который схватил за шею лебедя, был взят под арест на 7 суток".Администрация ГБС Алматы

Вместе с тем администрация поблагодарила всех неравнодушных людей за поддержку и понимание.

"А также сказать спасибо нашим сотрудникам службы безопасности и всем ответственным посетителям за заботу о природе!"Администрация ГБС Алматы

Пост вызвал бурное обсуждение среди пользователей Казнета. Некоторые предложили штрафовать посетителей ботсада за кормление и несоответствующее обращение с животными. Других вовсе возмутило поведение девушки, которая выкинула в пруд с лебедями чипсы:

  • "Штрафуйте таких!"
  • "Почему их не штрафуют?!"
  • "Правильно, такую красоту надо беречь".
  • "Правильно! И животным нужна охрана в наше время".
  • "Сразу бы штраф на месте выписывали – еще бы эффективнее было".
  • "Нужно поставить ограждение. В любом парке, где есть животные, птицы, ставят их".
  • "Удивляюсь дикости людей, не понимающих базу и разрешающих детям делать все, что они хотят".
  • "Ничего смешного! Плакать нужно, докатились до того, что животные нуждаются в охране! Люди, задумайтесь".
  • "Это правильное решение. Необходимо ввести штрафы еще, так как некоторые понимают только через наказание деньгами".
  • "Парни такие молодцы! Очень тактично и вежливо объясняют посетителям... Хотя с некоторыми такт и вежливость можно опустить".
  • "Штраф надо вводить. Люди не понимают по-другому. Даже если метровыми буквами написать: "Не кормите!", все равно будут пихать свои чипсы".
  • "Создайте систему штрафов и установите табло перед озером, чтобы люди сразу видели, что они могут быть наказаны тут же за неправильные действия".
  • "Поражаюсь, что некоторым людям приходится объяснять элементарные вещи. Спасибо работникам Ботанического сада за труд и за уважение к животным".
  • "Многие не реагируют на замечания. Напротив, начинают кто-то с агрессией, кто-то включает полный игнор. Терпению сотрудников, которые охраняют лебедей, можно позавидовать".
  • "Конечно, нелегкая работа у них. Мне прям больно смотреть на поведение наших сограждан. Такие простые вещи не знать и делать такие глупости. Когда мы будем хоть немного уже меняться".
  • "Молодцы! Давно надо было! В целом по парку надо патрульных пустить, чтобы посетители по газонам не бегали, траву не вытаптывали и цветы не рвали. К сожалению, по-другому людей не остановить".

