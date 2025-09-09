"Пытались задушить": секьюрити лебедей в ботсаду Алматы покорил соцсети

Сотрудник службы безопасности Главного ботанического сада (ГБС) Алматы покорил социальные сети, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 9 сентября 2025 года, из Instagram ботсада.

"Наши сотрудники службы безопасности стали настоящими героями соцсетей! Блогер Асет Мурзабаев поделился у себя на странице роликом, как сотрудник службы безопасности ботсада защищает лебедей от попыток подкармливать их чипсами или дразнить". Администрация ГБС Алматы

Блогер отметил, что у охранника нелегкая работа, поскольку ему приходится нон-стоп делать замечания посетителям.

"Радует, что блогеры с большой аудиторией привлекают внимание к нашим проблемам и ценят работу наших сотрудников. Ведь чаще всего блогеры только требуют особого отношения к себе и возможности бесплатно снять контент или рекламные ролики в ботсаду". Администрация ГБС Алматы

Второй ролик выложила одна из посетительниц, которая решила покормить птиц чипсами.

"На видео видно, как наш сотрудник не только остановил нарушение, но даже выловил чипсы из воды и объяснил, почему так делать нельзя. В комментариях все дружно написали, что такое поведение недопустимо, и многие напомнили, что совсем недавно мужчина, который схватил за шею лебедя, был взят под арест на 7 суток". Администрация ГБС Алматы

Вместе с тем администрация поблагодарила всех неравнодушных людей за поддержку и понимание.

"А также сказать спасибо нашим сотрудникам службы безопасности и всем ответственным посетителям за заботу о природе!" Администрация ГБС Алматы

Пост вызвал бурное обсуждение среди пользователей Казнета. Некоторые предложили штрафовать посетителей ботсада за кормление и несоответствующее обращение с животными. Других вовсе возмутило поведение девушки, которая выкинула в пруд с лебедями чипсы:

"Штрафуйте таких!"

"Почему их не штрафуют?!"

"Правильно, такую красоту надо беречь".

"Правильно! И животным нужна охрана в наше время".

"Сразу бы штраф на месте выписывали – еще бы эффективнее было".

"Нужно поставить ограждение. В любом парке, где есть животные, птицы, ставят их".

"Удивляюсь дикости людей, не понимающих базу и разрешающих детям делать все, что они хотят".

"Ничего смешного! Плакать нужно, докатились до того, что животные нуждаются в охране! Люди, задумайтесь".

"Это правильное решение. Необходимо ввести штрафы еще, так как некоторые понимают только через наказание деньгами".

"Парни такие молодцы! Очень тактично и вежливо объясняют посетителям... Хотя с некоторыми такт и вежливость можно опустить".

"Штраф надо вводить. Люди не понимают по-другому. Даже если метровыми буквами написать: "Не кормите!", все равно будут пихать свои чипсы".

"Создайте систему штрафов и установите табло перед озером, чтобы люди сразу видели, что они могут быть наказаны тут же за неправильные действия".

"Поражаюсь, что некоторым людям приходится объяснять элементарные вещи. Спасибо работникам Ботанического сада за труд и за уважение к животным".

"Многие не реагируют на замечания. Напротив, начинают кто-то с агрессией, кто-то включает полный игнор. Терпению сотрудников, которые охраняют лебедей, можно позавидовать".

"Конечно, нелегкая работа у них. Мне прям больно смотреть на поведение наших сограждан. Такие простые вещи не знать и делать такие глупости. Когда мы будем хоть немного уже меняться".

"Молодцы! Давно надо было! В целом по парку надо патрульных пустить, чтобы посетители по газонам не бегали, траву не вытаптывали и цветы не рвали. К сожалению, по-другому людей не остановить".

5 августа 2025 года двое посетителей Главного ботанического сада Алматы едва не задушили лебедя. Одна из неравнодушных посетительниц сняла жестокое обращение на камеру и сделала замечание, но в ответ получила оскорбления. Полицией была начата проверка. Нарушителем оказался 42-летний мужчина, которого задержали в течение суток. 8 августа суд назначил ему наказание в виде административного ареста на семь суток. Позднее в ботсаду рассказали о состоянии лебедя и заявили, что этот случай убедил их установить небольшое ограждение вокруг лебяжьего пруда, чтобы оградить животных от людей.