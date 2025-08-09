Казахстанцу вернули машину за 30 млн, которую пытались угнать мошенники

Полицейские Тараза предотвратили угон автомобиля стоимостью 30 млн тенге, которым пытались завладеть мошенники, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МВД, житель Павлодара приобрел автомобиль LI-9 в одном из автосалонов Алматы.

"После оформления документов он заказал эвакуатор для доставки машины домой. Однако в процесс вмешался посторонний, представившийся владельцем, и попытался незаконно завладеть автомобилем", – рассказали правоохранители.

Когда эвакуатор выехал из автосалона, водителю позвонил незнакомец, представился Николаем и заявил, что является владельцем автомобиля и частично оплатил перевозку. Он сообщил об изменении маршрута и попросил оставить машину на одной из городских стоянок. Водитель, не заподозрив обмана, выполнил просьбу. После этого злоумышленник вызвал второй эвакуатор и вывез автомобиль за пределы города.

"Настоящий владелец, заметив по GPS, что автомобиль движется не по запланированному маршруту, обратился в полицию. Информацию оперативно передали всем патрульным экипажам Департамента полиции Жамбылской области. Машину обнаружили и вернули его владельцу в кратчайшие сроки", – пояснили в полиции.

В момент задержания подозреваемый направлялся в автосервис и планировал сдать машину в СТО, чтобы скрыть следы и подготовить транспорт к дальнейшему сбыту.

Владелец автомобиля Николай Киселев поблагодарил сотрудников полиции за профессионализм и оперативность, отметив, что их быстрая реакция помогла предотвратить угон.

Ранее полицейские опубликовали эпичные кадры задержания подозреваемых в автоугоне дорогостоящего внедорожника, принадлежащего жителю Костанайской области.