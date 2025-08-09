#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
539.49
627.7
6.75
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
539.49
627.7
6.75
Происшествия

Казахстанцу вернули машину за 30 млн, которую пытались угнать мошенники

угон машины, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2025 17:58 Фото: МВД РК
Полицейские Тараза предотвратили угон автомобиля стоимостью 30 млн тенге, которым пытались завладеть мошенники, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МВД, житель Павлодара приобрел автомобиль LI-9 в одном из автосалонов Алматы.

"После оформления документов он заказал эвакуатор для доставки машины домой. Однако в процесс вмешался посторонний, представившийся владельцем, и попытался незаконно завладеть автомобилем", – рассказали правоохранители.

Когда эвакуатор выехал из автосалона, водителю позвонил незнакомец, представился Николаем и заявил, что является владельцем автомобиля и частично оплатил перевозку. Он сообщил об изменении маршрута и попросил оставить машину на одной из городских стоянок. Водитель, не заподозрив обмана, выполнил просьбу. После этого злоумышленник вызвал второй эвакуатор и вывез автомобиль за пределы города.

"Настоящий владелец, заметив по GPS, что автомобиль движется не по запланированному маршруту, обратился в полицию. Информацию оперативно передали всем патрульным экипажам Департамента полиции Жамбылской области. Машину обнаружили и вернули его владельцу в кратчайшие сроки", – пояснили в полиции.

В момент задержания подозреваемый направлялся в автосервис и планировал сдать машину в СТО, чтобы скрыть следы и подготовить транспорт к дальнейшему сбыту.

Владелец автомобиля Николай Киселев поблагодарил сотрудников полиции за профессионализм и оперативность, отметив, что их быстрая реакция помогла предотвратить угон.

Ранее полицейские опубликовали эпичные кадры задержания подозреваемых в автоугоне дорогостоящего внедорожника, принадлежащего жителю Костанайской области.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Жительница Алматы мыла окно и повисла на высоте пяти этажей
Происшествия
17:02, Сегодня
Жительница Алматы мыла окно и повисла на высоте пяти этажей
Спасатели пришли на помощь летучей мыши в Атырау
Происшествия
16:08, Сегодня
Спасатели пришли на помощь летучей мыши в Атырау
Крушение вертолета в Алматинской области: найдено тело одного из пропавших членов экипажа
Происшествия
13:20, Сегодня
Крушение вертолета в Алматинской области: найдено тело одного из пропавших членов экипажа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: