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События

В стиле боевика: МВД опубликовало кадры задержания угонщиков элитного авто

Полиция, задержание, арест, задержанный , фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2025 10:07 Фото: Zakon.kz
Житель Костаная лишился дорогостоящего внедорожника. Сотрудникам криминальной полиции Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана удалось задержать двух подозреваемых в угоне Toyota Land Cruiser, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве подчеркнули, что ущерб, причиненный владельцу, был оценен в 50 млн тенге.

В результате оперативно-розыскных мероприятий транспортное средство нашли на территории поселка Новодолинка Карагандинской области.

Пресс-служба МВД также разместила момент задержания автоугонщиков.

"Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания".Пресс-служба МВД РК

Теперь по данному факту проводится досудебное расследование.

2 августа дерзкий угон внедорожника Lexus раскрыла полиция Алматы. Бывший владелец, продавший автомобиль три года назад, решил вернуть его себе.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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