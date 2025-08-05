В стиле боевика: МВД опубликовало кадры задержания угонщиков элитного авто
Фото: Zakon.kz
Житель Костаная лишился дорогостоящего внедорожника. Сотрудникам криминальной полиции Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана удалось задержать двух подозреваемых в угоне Toyota Land Cruiser, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве подчеркнули, что ущерб, причиненный владельцу, был оценен в 50 млн тенге.
В результате оперативно-розыскных мероприятий транспортное средство нашли на территории поселка Новодолинка Карагандинской области.
Пресс-служба МВД также разместила момент задержания автоугонщиков.
"Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания".Пресс-служба МВД РК
Теперь по данному факту проводится досудебное расследование.
2 августа дерзкий угон внедорожника Lexus раскрыла полиция Алматы. Бывший владелец, продавший автомобиль три года назад, решил вернуть его себе.
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