В стиле боевика: МВД опубликовало кадры задержания угонщиков элитного авто

Житель Костаная лишился дорогостоящего внедорожника. Сотрудникам криминальной полиции Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана удалось задержать двух подозреваемых в угоне Toyota Land Cruiser, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве подчеркнули, что ущерб, причиненный владельцу, был оценен в 50 млн тенге.

В результате оперативно-розыскных мероприятий транспортное средство нашли на территории поселка Новодолинка Карагандинской области.

Пресс-служба МВД также разместила момент задержания автоугонщиков.

"Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания". Пресс-служба МВД РК

Теперь по данному факту проводится досудебное расследование.

2 августа дерзкий угон внедорожника Lexus раскрыла полиция Алматы. Бывший владелец, продавший автомобиль три года назад, решил вернуть его себе.