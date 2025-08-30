#АЭС в Казахстане
Происшествия

На Капчагайском водохранилище спасли трех человек

Капчагайское водохранилище, Капчагай, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2025 19:22 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
30 августа в городе Конаеве, на Капшагайском водохранилище троих мужчин из-за поломки мотора надувной лодки унесло ветром далеко от берега, сообщает Zakon.kz.

На помощь поспешили спасатели МЧС на лодках. Они благополучно доставили на берег трех человек. Медицинская помощь спасенным не потребовалась.

Фото: МЧС РК

МЧС напоминает:

  • соблюдайте правила безопасности на воде;
  • не выходите в акваторию на неисправных плавательных средствах и всегда используйте спасательные жилеты.

Ранее мы писали о пьяном мужчине, который уплыл на лодке в Жамбылской области и пропал.

Аксинья Титова
