Происшествия

Срочная помощь спасателей потребовалась туристу на горе Кокшетау

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2025 19:37 Фото: пресс-служба МЧС РК
10 августа на горе Кокшетау, что в Бурабайском районе Акмолинской области, был спасен 34-летний мужчина, который из-за плохого самочувствия не смог самостоятельно спуститься, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники ДЧС спустили мужчину вниз и передали бригаде скорой медицинской помощи.

МЧС напоминает о необходимости перед выходом в горы рассчитывать маршрут с учетом своего опыта и физических возможностей.

Ранее сообщалось, что турист из Китая на мотоцикле застрял на трассе в Мангистау.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
