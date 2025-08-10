Срочная помощь спасателей потребовалась туристу на горе Кокшетау

10 августа на горе Кокшетау, что в Бурабайском районе Акмолинской области, был спасен 34-летний мужчина, который из-за плохого самочувствия не смог самостоятельно спуститься, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники ДЧС спустили мужчину вниз и передали бригаде скорой медицинской помощи.

МЧС напоминает о необходимости перед выходом в горы рассчитывать маршрут с учетом своего опыта и физических возможностей.

Ранее сообщалось, что турист из Китая на мотоцикле застрял на трассе в Мангистау.