Срочная помощь спасателей потребовалась туристу на горе Кокшетау
10 августа на горе Кокшетау, что в Бурабайском районе Акмолинской области, был спасен 34-летний мужчина, который из-за плохого самочувствия не смог самостоятельно спуститься, сообщает Zakon.kz.
Сотрудники ДЧС спустили мужчину вниз и передали бригаде скорой медицинской помощи.
МЧС напоминает о необходимости перед выходом в горы рассчитывать маршрут с учетом своего опыта и физических возможностей.
Ранее сообщалось, что турист из Китая на мотоцикле застрял на трассе в Мангистау.
