Кафе фастфуда сгорело в Алматы

В Алматы утром 24 сентября 2025 года произошел пожар в Алмалинском районе, сообщает Zakon.kz.

Горел ларек, в котором готовили фастфуд, по улице Брусиловского.

"В 10:28 силы и средства ДЧС направлены по повышенному рангу в Алмалинский район, ул. Брусиловского, на сообщение о горении кафе. Направлено 10 единиц техники и 32 сотрудника", – сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы.

Прибывшие первые подразделения установили, что открытым пламенем горит отдельно стоящее кафе и имеется угроза рядом стоящим зданиям.

Пожар ликвидирован на площади 200 кв.м.

Информации о пострадавших на 112 не поступало.

20 сентября 2025 года в Медеуском районе Алматы вспыхнул пожар в частном доме.