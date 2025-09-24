#АЭС в Казахстане
Происшествия

Кафе фастфуда сгорело в Алматы

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарный кран, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 11:23 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматы утром 24 сентября 2025 года произошел пожар в Алмалинском районе, сообщает Zakon.kz.

Горел ларек, в котором готовили фастфуд, по улице Брусиловского.

"В 10:28 силы и средства ДЧС направлены по повышенному рангу в Алмалинский район, ул. Брусиловского, на сообщение о горении кафе. Направлено 10 единиц техники и 32 сотрудника", – сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы.

Прибывшие первые подразделения установили, что открытым пламенем горит отдельно стоящее кафе и имеется угроза рядом стоящим зданиям.

Пожар ликвидирован на площади 200 кв.м. 

Информации о пострадавших на 112 не поступало.

20 сентября 2025 года в Медеуском районе Алматы вспыхнул пожар в частном доме.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
