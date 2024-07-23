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Магазин сгорел дотла в Алматы

Пожар на складе, пожар на складских помещениях, горящие склады, горящие складские помещения, тушение складов, огонь, возгорание складских помещений, пожарный кран, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 01:26 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Крупный пожар в магазине 23 июля произошел в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в МЧС РК, в Бостандыкском районе в одном из магазинов произошло возгорание с угрозой распространения огня на соседний двухэтажный жилой дом.

"Огнеборцы в кратчайшие сроки ликвидировали пожар на площади 120 кв.м. и не дали распространиться огню на соседнее здание. Пострадавших нет, причина устанавливается", – говорится в сообщении.


Ранее сообщалось о другом происшествии. 23 июля 2024 года, в Кокшетау на первом этаже многоэтажного жилого дома произошло возгорание домашних вещей и мебели. 

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