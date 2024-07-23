Магазин сгорел дотла в Алматы

Крупный пожар в магазине 23 июля произошел в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в МЧС РК, в Бостандыкском районе в одном из магазинов произошло возгорание с угрозой распространения огня на соседний двухэтажный жилой дом.

"Огнеборцы в кратчайшие сроки ликвидировали пожар на площади 120 кв.м. и не дали распространиться огню на соседнее здание. Пострадавших нет, причина устанавливается", – говорится в сообщении.







Ранее сообщалось о другом происшествии. 23 июля 2024 года, в Кокшетау на первом этаже многоэтажного жилого дома произошло возгорание домашних вещей и мебели.