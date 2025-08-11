В Актобе на вокзале жестоко убили начальника поезда после отказа дать сигарету

В Актобе на железнодорожном вокзале был убит 47-летний начальник поезда, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 11 августа телеканал "КТК", вечером 10 августа к мужчине на перроне подошел прохожий и попросил сигарету. Получив отказ, он достал нож и нанес потерпевшему шесть ударов. Инцидент зафиксировала камера наблюдения. На записи видно, как нападавший вытирает лезвие ножа, смотрит в сторону камеры и уходит.



Подозреваемым оказался 28-летний житель города, ранее судимый и состоявший на пробационном контроле. В настоящее время он задержан и помещен в изолятор. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".

В АО "Пассажирские перевозки" уточнили, что трагедия произошла в период отпуска погибшего.

Расследование продолжается.

Ранее сообщалось о другом убийстве. Пожилую пару зверски убили в собственном доме в Алматинской области.