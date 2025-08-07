Пожилую пару зверски убили в собственном доме в Алматинской области

В Алматинской области расследуется дело об убийстве супругов пенсионного возраста в Талгарском районе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 7 августа телеканал "КТК", по подозрению в преступлении разыскивается 38-летний местный житель.

Обугленные тела 79-летнего мужчины и его 76-летней жены были обнаружены в их частном доме. По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате множественных ножевых ранений, женщина скончалась от удушья. На телах погибших также зафиксированы следы побоев.

"По факту убийства двух пожилых жителей Талгарского района возбуждено уголовное дело. Личность подозреваемого установлена. Ведется комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на его задержание. Создана специальная следственно-оперативная группа, задействованы наиболее опытные сотрудники", – заявили в Департаменте полиции региона.

Отмечается, что преступление могло быть совершено с целью ограбления. Родственники погибших сообщили о пропаже денежных средств и ювелирных изделий. Предположительно, злоумышленник попытался скрыть следы преступления, устроив поджог внутри дома.

Соседи утверждают, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и был освобожден из мест лишения свободы всего несколько дней назад.

