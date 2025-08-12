Годовалый ребенок попал в беду в Петропавловске

12 августа в Петропавловске на улице Бостандыкская спасатели успешно провели аварийно-спасательную операцию по освобождению ноги годовалого ребенка, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, родители позвонили в службу спасения и рассказали, что у малыша застряла нога в пластиковой игрушке, которую родители не смогли снять самостоятельно.

"Прибывшие на место спасатели аккуратно провели необходимые действия и освободили ногу малыша, избежав травм. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112!" – заявили в ведомстве.

