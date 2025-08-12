#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
542.29
629.54
6.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
542.29
629.54
6.77
Происшествия

Годовалый ребенок попал в беду в Петропавловске

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 23:46 Фото: пресс-служба МЧС РК
12 августа в Петропавловске на улице Бостандыкская спасатели успешно провели аварийно-спасательную операцию по освобождению ноги годовалого ребенка, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, родители позвонили в службу спасения и рассказали, что у малыша застряла нога в пластиковой игрушке, которую родители не смогли снять самостоятельно.

"Прибывшие на место спасатели аккуратно провели необходимые действия и освободили ногу малыша, избежав травм. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112!" – заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что обычная игра для ребенка из Кызылорды обернулась вызовом спасателей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
В Атырау полицейские спасли мужчину от прыжка с моста
Происшествия
23:19, 12 августа 2025
В Атырау полицейские спасли мужчину от прыжка с моста
Взрыв в торговом бутике предотвратили в Туркестане
Происшествия
21:51, 12 августа 2025
Взрыв в торговом бутике предотвратили в Туркестане
Обычная игра для ребенка из Кызылорды обернулась вызовом спасателей
Происшествия
20:09, 12 августа 2025
Обычная игра для ребенка из Кызылорды обернулась вызовом спасателей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: