Годовалый ребенок попал в беду в Петропавловске
Фото: пресс-служба МЧС РК
12 августа в Петропавловске на улице Бостандыкская спасатели успешно провели аварийно-спасательную операцию по освобождению ноги годовалого ребенка, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, родители позвонили в службу спасения и рассказали, что у малыша застряла нога в пластиковой игрушке, которую родители не смогли снять самостоятельно.
"Прибывшие на место спасатели аккуратно провели необходимые действия и освободили ногу малыша, избежав травм. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112!" – заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что обычная игра для ребенка из Кызылорды обернулась вызовом спасателей.
