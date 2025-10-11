В неожиданную ловушку попала жительница Петропавловска
Жительница Петропавловска вышла на балкон, но дверь случайно захлопнулась, и самостоятельно выбраться она не смогла. На помощь пришли спасатели, сообщает Zakon.kz.
Используя альпинистское снаряжение, они спустились с крыши на балкон пятого этажа, открыли дверь и помогли женщине попасть обратно в квартиру.
Спасатели напоминают: даже в бытовых ситуациях не стоит рисковать – если случилась подобная неприятность, нужно сразу обращаться в службу ЧС.
Ранее в Кызылорде сотрудники МЧС спасли щенка, застрявшего между бетонными плитами.
