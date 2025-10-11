#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
539.06
623.75
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
539.06
623.75
6.63
Происшествия

В неожиданную ловушку попала жительница Петропавловска

жительница Петропавловска застряла на балконе, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2025 00:22 Фото: pixabay
Жительница Петропавловска вышла на балкон, но дверь случайно захлопнулась, и самостоятельно выбраться она не смогла. На помощь пришли спасатели, сообщает Zakon.kz.

Используя альпинистское снаряжение, они спустились с крыши на балкон пятого этажа, открыли дверь и помогли женщине попасть обратно в квартиру.

Спасатели напоминают: даже в бытовых ситуациях не стоит рисковать – если случилась подобная неприятность, нужно сразу обращаться в службу ЧС.

Ранее в Кызылорде сотрудники МЧС спасли щенка, застрявшего между бетонными плитами.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
В Петропавловске спасатели вызволили из квартиры малолетнего ребенка
07:41, 26 октября 2024
В Петропавловске спасатели вызволили из квартиры малолетнего ребенка
Жительница Петропавловска стала заложницей собственной квартиры
06:34, 13 декабря 2024
Жительница Петропавловска стала заложницей собственной квартиры
Жительница Караганды стала заложницей обручального кольца
12:20, 08 сентября 2024
Жительница Караганды стала заложницей обручального кольца
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: