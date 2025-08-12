Обычная игра для ребенка из Кызылорды обернулась вызовом спасателей
В Кызылорде родители обратились за помощью к спасателям из-за того, что палец ребенка застрял в пластиковой игрушке, сообщает Zakon.kz.
Как выяснилось, ребенок, играя с игрушкой, из любопытства засунул палец в небольшое отверстие, но самостоятельно освободиться не смог.
"Родители, обеспокоенные ситуацией, обратились за помощью в службу спасения. Прибывшие сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС аккуратно с помощью аварийно-спасательного инструмента перекусили игрушку и освободили палец малыша".Пресс-служба МЧС РК
Отмечается, что ребенок не пострадал.
Ранее сообщалось, что спасатели пришли на помощь летучей мыши в Атырау.
