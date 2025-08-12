Обычная игра для ребенка из Кызылорды обернулась вызовом спасателей

В Кызылорде родители обратились за помощью к спасателям из-за того, что палец ребенка застрял в пластиковой игрушке, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, ребенок, играя с игрушкой, из любопытства засунул палец в небольшое отверстие, но самостоятельно освободиться не смог.

"Родители, обеспокоенные ситуацией, обратились за помощью в службу спасения. Прибывшие сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС аккуратно с помощью аварийно-спасательного инструмента перекусили игрушку и освободили палец малыша". Пресс-служба МЧС РК

Отмечается, что ребенок не пострадал.

