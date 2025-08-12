#АЭС в Казахстане
Происшествия

Кидался на посетителей и охрану: в горбольнице Шымкента арестовали агрессивного мужчину

житель Шымкента устроил в больницу, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2025 00:30 Фото: pixabay
В Шымкенте арестовали мужчину, который устроил драку в городской больнице. Он, как и многие, пришел проведать своих родных. А в итоге стал раздавать оплеухи, кидаться на других посетителей и даже на охрану, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, все произошло в приемном отделении городской больницы №1. Очевидцы говорят, что мужчина пришел с друзьями и сразу стал вести себя агрессивно. Медики и охрана пытались успокоить дебошира, но тот только оскорблял и грозил расправой.

Как уточняется, в итоге у одного из посетителей диагностировали черепно-мозговую травму. Его госпитализировали. Самого же хулигана забрал наряд полиции.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия". Департамент полиции г. Шымкента

Ранее сообщалось, что очередное нападение произошло на сотрудника больницы в Костанае.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
