Происшествия

Тела матери и дочери найдены в одной из квартир Жезказгана

В одной из квартир Жезказгана произошло зверское убийство 59-летней женщины и ее 17-летней дочери. Мать была найдена с семью ножевыми ранениями. Девушку, предположительно, задушили проволокой, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным, размещенным на телеканале Almaty.tv, девушка училась на втором курсе международного колледжа в Астане.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Улытау уточнили, что по факту двойного убийства возбуждено уголовное дело.

Также стражи порядка добавили, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий по горячим следам смогли задержать подозреваемого в совершении данного преступления.

"На допросе он признал свою вину. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания".Пресс-служба ДП области Улытау

В настоящее время, как уточнили следователи, проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

"Ход расследования находится на особом контроле руководства полиции".Пресс-служба ДП области Улытау

Ранее стало известно, что из-за упавшей ветки с дерева погибла женщина в Алматы. Это произошло в Алмалинском районе.

