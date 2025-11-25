"16 ножевых": казахстанца подозревают в убийстве 15-летней дочери

В Талгарском районе Алматинской области произошла страшная трагедия. Там задержали мужчину по подозрению в убийстве своей 15-летней дочери, сообщает Zakon.kz.

Родственница семьи озвучили некоторые детали произошедшего. Так, это случилось 10 ноября в селе Туздыбастау.

По ее словам, мужчина долгие годы злоупотреблял алкоголем.

"Он нанес своей родной дочери 16 ножевых ранений. Девочке было всего 15 лет, она скончалась на месте. Но самое тяжелое – то, что осталось после него. На имя супруги он оформил крупный кредит, а сама мать сейчас вынуждена жить с двумя несовершеннолетними детьми в доме, где произошло убийство", – говорится в ее обращении.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматинской области 25 ноября 2025 года подтвердили, что житель села Туздыбастау задержан по подозрению в убийстве.

"Сообщение в полицию об обнаружении тела 15-летней студентки поступило от родственника семьи. Прибывшие полицейские на месте происшествия задержали подозреваемого, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Также в доме изъято орудие преступления". Пресс-служба ДП Алматинской области

Также сказано, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемый арестован. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего". Пресс-служба ДП Алматинской области

Ход расследования взят на особый контроль руководством Департамента полиции области.

