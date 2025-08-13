АФМ разоблачило крупнейшие онлайн-наркошопы Казахстана

Агентство по финансовому мониторингу раскрыло деятельность 50 наркошопов с оборотом свыше 25 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Как отметили 13 августа в ведомстве, материалы с полной детализацией по транзакциям переданы в МВД, КНБ и прокуратуру. Одновременно идентифицировано почти 40 тысяч покупателей наркотиков через онлайн- магазины.

"В превентивных целях совместно с финрегуляторами выстроен эффективный механизм распознавания дропкарт. В итоге заблокировано свыше 20 тысяч карт. Банки расторгли деловые отношения с 8 тысячами клиентов. Заморожено на счетах свыше 2 млрд тенге наркодоходов", – говорится в сообщении.

Вместе с тем сообщается, что идентифицировано более 3 тысяч криптокошельков, задействованных в наркоторговле, заморожено 11,5 млн долларов США.





"Ликвидировано 130 нелегальных криптообменников (64 уголовных дела), через которые отмывались в том числе наркодоходы. Прекратили деятельность более 50 локальных магазинов и 20 крупных поставщиков в странах СНГ", – добавили в АФМ.

При этом отмечается, что за последние полтора года выявлено 225 фактов незаконного оборота наркотиков, изъято свыше 118 кг наркотических и психотропных веществ (в т.ч. 4,5 кг. синтетических наркотиков), 217 тысяч единиц сильнодействующих препаратов (запрещенные вещества "анаболические стероиды").

А с начала года перекрыто четыре канала поставок через международные почтовые отправления.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана поручил усилить работу по профилактике наркомании, особенно в образовательной и информационной сферах.