АФМ выявило незаконные схемы с социальными выплатами на 1,2 млрд тенге

Агентство по финансовому мониторингу раскрыло факты незаконного начисления пособий по беременности и родам, а также адресной социальной помощи, сообщает Zakon.kz.

В 2024-2025 годах в производстве находилось 13 дел с общим ущербом 1,2 млрд тенге. Из них 10 касались фиктивного трудоустройства беременных женщин. В результате 385 человек получили пособия на 1 млрд тенге по подложным данным.

В Актюбинской области Умербекова и Баймурзаева получили по 6 лет лишения свободы за хищение 487 млн тенге, в Шымкенте Дуйсенова осуждена на 5 лет за ущерб в 98 млн тенге.

Также расследуются три дела о хищении адресной социальной помощи, в которых фигурируют 15 сотрудников акиматов. В схеме участвовали главные бухгалтеры и руководители отделов занятости, включавшие подставных лиц в списки получателей.

В АФМ отметили, что после внедрения цифровизации через портал eGov подобные махинации стали невозможны. Кроме того, в правила назначения пособий внесли изменения – теперь не учитываются пенсионные взносы, уплаченные "задним числом".

Также в Казахстане усиливают противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма.

