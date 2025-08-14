В Алматы тушат пожар в Жетысуском районе

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Сигнал о возгорании кровли четырехэтажного дома по улице Акпаева поступил на пульт дежурного 14 августа в 17:34. Первые расчеты пожарных прибыли на место возгорания в 17:44, сообщает Zakon.kz.

На данный момент на месте происшествия обеспечена бесперебойная подача воды к пожарным автоцистернам и развернута работа оперативного штаба. "Создано два участка тушения пожара. На тушение подано несколько водяных стволов, в том числе лафетные стволы через пожарную автолестницу. Площадь устанавливается", – сообщили в пресс-службе ДЧС города Алматы. Ранее сообщалось, что в Алматы на барахолке произошел пожар, общая площадь которого составила 70 кв. м. Через полчаса возгорание удалось ликвидировать.

