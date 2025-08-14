#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
537.96
630.27
6.73
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
537.96
630.27
6.73
Происшествия

В Алматы тушат пожар в Жетысуском районе

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 18:39 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Сигнал о возгорании кровли четырехэтажного дома по улице Акпаева поступил на пульт дежурного 14 августа в 17:34. Первые расчеты пожарных прибыли на место возгорания в 17:44, сообщает Zakon.kz.

На данный момент на месте происшествия обеспечена бесперебойная подача воды к пожарным автоцистернам и развернута работа оперативного штаба. 

"Создано два участка тушения пожара. На тушение подано несколько водяных стволов, в том числе лафетные стволы через пожарную автолестницу. Площадь устанавливается", – сообщили в пресс-службе ДЧС города Алматы.

Ранее сообщалось, что в Алматы на барахолке произошел пожар, общая площадь которого составила 70 кв. м. Через полчаса возгорание удалось ликвидировать.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
Блогера из Шымкента обвинили в шантаже и вымогательстве
Происшествия
18:36, Сегодня
Блогера из Шымкента обвинили в шантаже и вымогательстве
Спасли жизни и предотвратили взрыв полицейские в Алматинской области
Происшествия
16:54, Сегодня
Спасли жизни и предотвратили взрыв полицейские в Алматинской области
Новорожденного младенца выбросили в мусорный контейнер в Уральске
Происшествия
15:56, Сегодня
Новорожденного младенца выбросили в мусорный контейнер в Уральске
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: