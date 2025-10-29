Три подростка застряли в горах в районе Большого Алматинского озера
Фото: пресс-служба МЧС РК
В службу спасения поступила информация о том, что в районе Большого Алматинского озера, выше Космостанции, трое подростков не могут самостоятельно спуститься из-за ухудшения погодных условий, сообщает Zakon.kz.
Спасатели с КСП "БАУ" установили с ними связь и определили геолокацию.
"Подростки ранее ходили в горы, были тепло одеты. Спасатели с КСП "БАУ" успешно сопроводили подростков и спустили их до конечной автобусной остановки".Пресс-служба МЧС РК
Как уточняется, помощь врачей подросткам не потребовалась.
Ранее сообщалось, что туристу потребовалась помощь врачей в горах Алматы.
