Три подростка застряли в горах в районе Большого Алматинского озера

Фото: пресс-служба МЧС РК

В службу спасения поступила информация о том, что в районе Большого Алматинского озера, выше Космостанции, трое подростков не могут самостоятельно спуститься из-за ухудшения погодных условий, сообщает Zakon.kz.

Спасатели с КСП "БАУ" установили с ними связь и определили геолокацию. "Подростки ранее ходили в горы, были тепло одеты. Спасатели с КСП "БАУ" успешно сопроводили подростков и спустили их до конечной автобусной остановки". Пресс-служба МЧС РК Как уточняется, помощь врачей подросткам не потребовалась. Ранее сообщалось, что туристу потребовалась помощь врачей в горах Алматы.

