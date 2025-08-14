Подросток на популярном курорте Европы тайно пробирался в номера туристок и калечил их

На канарском острове Фуэртевентура, принадлежащем Испании, подросток напал и покалечил двух туристок, сообщает Zakon.kz.

По данным портала Canarian Weekly, оба нападения на популярном курорте Европы были совершены по одной и той же схеме. В последний раз злоумышленник напал на женщину в гостиничном номере. Она была госпитализирована с серьезными травмами головы и рук.

Как уточняется, в ходе расследования инцидента полиция связала произошедшее с другим нападением, произошедшим 16 декабря 2024 года недалеко от отеля.

Стражи порядка изучили камеры наблюдения и собрали показания свидетелей, что помогло им выйти на подростка, который соответствовал описанию. У него дома был проведен обыск, после которого молодого человека задержали.

