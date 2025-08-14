#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
538.03
629.23
6.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
538.03
629.23
6.74
Мир

Подросток на популярном курорте Европы тайно пробирался в номера туристок и калечил их

подросток напал на туристок в гостинице, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 22:14 Фото: pixabay
На канарском острове Фуэртевентура, принадлежащем Испании, подросток напал и покалечил двух туристок, сообщает Zakon.kz.

По данным портала Canarian Weekly, оба нападения на популярном курорте Европы были совершены по одной и той же схеме. В последний раз злоумышленник напал на женщину в гостиничном номере. Она была госпитализирована с серьезными травмами головы и рук.

Как уточняется, в ходе расследования инцидента полиция связала произошедшее с другим нападением, произошедшим 16 декабря 2024 года недалеко от отеля.

Стражи порядка изучили камеры наблюдения и собрали показания свидетелей, что помогло им выйти на подростка, который соответствовал описанию. У него дома был проведен обыск, после которого молодого человека задержали.

Ранее сообщалось, что в Алматы водитель автобуса напал на пассажира.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Редкий случай в Танзании поверг врачей в шок: пациент прожил с ножом в груди восемь лет
Мир
21:40, Сегодня
Редкий случай в Танзании поверг врачей в шок: пациент прожил с ножом в груди восемь лет
Павел Дуров поделился тремя наставлениями своего отца-профессора
Мир
20:33, Сегодня
Павел Дуров поделился тремя наставлениями своего отца-профессора
Разорваны легкое и желудок: в Бразилии врачи случайно убили двухлетнего мальчика
Мир
20:07, Сегодня
Разорваны легкое и желудок: в Бразилии врачи случайно убили двухлетнего мальчика
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: