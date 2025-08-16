Более 1,5 млн отсудил у работодателя охранник в Актюбинской области

В Актюбинской области работник товарищества сумел вернуть через суд свою не в полном объеме выплаченную заработную плату за четыре года и компенсацию при увольнении, сообщает Zakon.kz.

В ходе рассмотрения дела установлено нарушение трудового законодательства при выплате по заработной плате за период с 2019 по 2023 год. Вопрос выплаты задолженности работнику Т. удалось решить через суд.

"Проверкой установлено, что гражданин Т. на основании трудового договора работал в должности охранника с 26 февраля 2019 года по ноябрь 2023 года. Пунктом 5.1 договора установлена заработная плата по часовой тарифной ставке 157,50 тенге и ежемесячная доплата к тарифной ставке в размере 52,50 тенге/час при отсутствии дисциплинарных взысканий, то есть 210 тенге в час. Тогда как по законодательству Республики Казахстан в 2019 году часовая тарифная ставка должна быть 259 тенге в час". Пресс-служба Актюбинского областного суда

24 мая 2019 года в трудовой договор соглашением №1 внесены изменения путем изложения пункта 5.1 договора в следующей редакции: "За выполняемую работу работнику выплачивается заработная плата за фактически отработанные часы из расчета часовой тарифной ставки в размере 180 тенге и ежемесячная премиальная доплата в тарифной ставке в размере 60 тенге". То есть с июня месяца часовая тарифная ставка изменена на 240 тенге в час.

Судом установлено, что общая сумма недоначисления за 2019 год (без удержания налоговых отчислений) составила 79 398 тенге, за 2020 год – 76 608 тенге, 2021 год – 82 740 тенге, 2022 год – 510 562 тенге, 2023 год – 767 031 тенге. Итоговая сумма: 1 516 339 тенге.

В этой связи работодателю предписано выплатить работнику заработную плату и компенсацию при увольнении. Товариществом нарушены нормы трудового законодательства, неправильно определен минимальный размер часовой заработной платы.

Товарищество обратилось в суд с иском к Управлению инспекции труда об оспаривании предписания. Но решением суда оставленным без изменения постановлением СКАД Актюбинского областного суда в иске отказано. Суд пришел к выводу, что оспариваемое предписание является законным.

