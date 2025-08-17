#АЭС в Казахстане
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
540.87
632.01
6.76
Происшествия

35 килограммов наркотиков изъяли у жителей Астаны за два месяца

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2025 13:37 Фото: Zakon.kz
Полицейские Астаны поделились промежуточными итогами оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора-2025", которое проходит в столице с 1 июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.

За время проведения мероприятия выявили 195 наркоправонарушений, а из незаконного оборота изъяли свыше 35 килограммов наркотиков. При этом за не медицинское употребление запрещенных веществ к административной ответственности привлекли около 80 человек.

"Задержаны 28 закладчиков, на блокировку направлено 302 сайта с рекламой наркотиков, заблокированы 173 банковских счета на сумму более двух миллионов тенге", – рассказали в пресс-службе Департамента столичной полиции.

Всего с начала 2025 года в Астане зарегистрировали 276 фактов, связанных с наркотиками, заблокировали 778 наркосайтов, а также изъяли около 400 килограмм различных видов запрещенных веществ.

Ранее в МВД рассказали о работе дронов, которые способны отыскать наркотики, спрятанные в самых укромных местах.

Андрей Дюсупов
