В Кызылорде полиция изъяла почти полтора килограмма мефедрона

В Кызылорде в рамках ОПМ "Қарасора-2025" полицейские изъяли почти полтора килограмма мефедрона, сообщает Zakon.kz.

Так, в рамках данного ОПМ в июле на территории Кызылординской области сотрудники полиции совместно с представителями службы по противодействию наркопреступности МВД РК остановили автомобиль Toyota Sienna.

"При проверке с участием специально обученной служебной собаки по кличке Элай в багажнике автомобиля в чемодане были обнаружены шесть полиэтиленовых пакетов с порошкообразным веществом белого цвета. По результатам экспертизы установлено, что изъятое вещество массой 1496,79 грамма является наркотиком синтетического происхождения – мефедроном. Подозреваемый был водворен в изолятор временного содержания Сырдарьинского районного отдела полиции. По данному факту ведется досудебное расследование", – сообщили в пресс-службе ДП Кызылординской области.

Всего с начала проведения мероприятия на территории Кызылординской области зарегистрировано 70 наркопреступлений. Из незаконного оборота изъято 898 кг 794 г наркотических веществ, в том числе: более 5 кг марихуаны, 8 кг 794 г наркосодержащих растений, 2 кг 301 г синтетических наркотиков.

Ранее сообщалось, что в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора-2025" сотрудники Департамента полиции области Жетысу пресекли крупный канал сбыта наркотиков.