Грядки с коноплей обнаружили дома у жителя Костаная

Незаконную культивацию каннабиса пресекла полиция в Костанае, сообщает Zakon.kz.

Домашнюю фитолабораторию нашли в одном из жилых районов города.

"В подвальном помещении частного дома мужчина организовал целую систему по выращиванию каннабиса. Там были установлены лампы для досветки, вентиляторы, увлажнитель воздуха, термометр, удлинители, блоки питания и воздушный фильтр. Все это использовалось для создания оптимальных условий роста запрещенных растений", – рассказали в пресс-службе МВД.

Полицейские изъяли 16 кустов растений рода конопля, общий вес которых составил более пяти килограммов. Кроме того, согласно заключению медицинского освидетельствования, у задержанного выявлен факт употребления каннабиноидов.

По предварительным данным, мужчина приобрел семена в мессенджере весной 2025 года и самостоятельно начал культивацию в домашних условиях. По его словам, он посадил растения в горшки и соорудил для них специальную палатку с оборудованием.

По факту незаконного культивирования растений, содержащих наркотические вещества, возбуждено уголовное дело. Подозреваемому может грозить до двух лет лишения свободы.

