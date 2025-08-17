#АЭС в Казахстане
Происшествия

Крушение самолета в Акмолинской области: погибли два человека

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2025 19:50 Фото: akorda.kz
Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Акмолинской области. Об этом 17 августа Zakon.kz сообщили в пресс-службе Департамента полиции на транспорте.

В ведомстве отметили, что по факту крушения частного сверхлегкого самолета UP-LA- 229 линейным управлением полиции на станции Астана начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 344 УК РК.

"Погибли двое – пилот и пассажир. Причины крушения устанавливаются. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит", – рассказали в департаменте. 

17 августа легкомоторный самолет разбился в Акмолинской области. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Департамента по расследованию происшествий Министерства транспорта РК. Создана комиссия по расследованию. 

