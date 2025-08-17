Крушение самолета в Акмолинской области: погибли два человека

Фото: akorda.kz

Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Акмолинской области. Об этом 17 августа Zakon.kz сообщили в пресс-службе Департамента полиции на транспорте.

В ведомстве отметили, что по факту крушения частного сверхлегкого самолета UP-LA- 229 линейным управлением полиции на станции Астана начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 344 УК РК. "Погибли двое – пилот и пассажир. Причины крушения устанавливаются. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит", – рассказали в департаменте. 17 августа легкомоторный самолет разбился в Акмолинской области. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Департамента по расследованию происшествий Министерства транспорта РК. Создана комиссия по расследованию.

