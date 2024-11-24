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Два человека погибли при крушении патрульного самолета в Колорадо

крушение самолета, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2024 11:35 Фото: x/tparon
Гражданский патрульный самолет упал в американском штате Колорадо. В результате крушения два человека погибли и один пострадал, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала NBC News, на борту самолета находились волонтеры американского Гражданского авиапатруля. Борт проводил поисковые и спасательные учения.

"Погибли пилот и аэрофотограф, второго пилота госпитализировали с тяжелыми травмами", – рассказал губернатор штата Джаред Полис.

Причины крушения уточняются.

26 октября 2024 года в Кировской области Российской Федерации потерпел крушение санитарный вертолет Ми-2. На борту находились четыре человека: пилот и трое медиков. В результате жесткой посадки в лесу все они погибли.

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