Фельдшера убили в Атырау
Фото: Zakon.kz
В Казнете распространилась информация о том, что 23-летнего фельдшера застрелили в Атырау, сообщает Zakon.kz.
В информации отмечается, что это произошло во время драки. Информацию об убийстве Zakon.kz подтвердили в Департаменте полиции Атырауской области.
"По данному факту подозреваемые задержаны и заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", в настоящее время проводятся следственные действия. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", – рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось о другом происшествии. В Жамбылской области фельдшер получил огнестрельное ранение в больнице.
