+22°
$
540.87
632.01
6.76
Происшествия

Фельдшера убили в Атырау

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2025 22:05 Фото: Zakon.kz
В Казнете распространилась информация о том, что 23-летнего фельдшера застрелили в Атырау, сообщает Zakon.kz.

В информации отмечается, что это произошло во время драки. Информацию об убийстве Zakon.kz подтвердили в Департаменте полиции Атырауской области. 

"По данному факту подозреваемые задержаны и заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", в настоящее время проводятся следственные действия. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", – рассказали в ведомстве. 

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Жамбылской области фельдшер получил огнестрельное ранение в больнице. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Ошибка в тексте: