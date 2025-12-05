Смертельное столкновение в Астане: микроавтобус врезался в маршрутку

4 декабря 2025 года в Астане в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса погиб человек. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным пресс-службы Департамента полиции (ДП), водитель микроавтобуса, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение со стоявшим маршрутным автобусом.

"В результате водитель микроавтобуса скончался на месте. Двое пострадавших доставлены в больницу, им оказывается необходимая помощь". Пресс-служба ДП Астаны

Теперь стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится расследование.

