Происшествия

Смертельное столкновение в Астане: микроавтобус врезался в маршрутку

полицейский, автобус, ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 13:03 Фото: Instagram/police__astana
4 декабря 2025 года в Астане в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса погиб человек. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным пресс-службы Департамента полиции (ДП), водитель микроавтобуса, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение со стоявшим маршрутным автобусом.

"В результате водитель микроавтобуса скончался на месте. Двое пострадавших доставлены в больницу, им оказывается необходимая помощь".Пресс-служба ДП Астаны

Теперь стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится расследование.

Немного ранее мы рассказывали, что на одной из трасс в Восточно-Казахстанской области (ВКО) появился интересный монумент-наставник. Он находится на дороге Усть-Каменогорск – Алтай – Рахмановские Ключи, недалеко от села Северное. Профилактический символ представляет собой девятиметровую конструкцию в виде бутылки, внутри которой размещены искореженные автомобили.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
