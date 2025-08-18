Выброшенный с пятого этажа мальчик из Павлодара наотрез отказался возвращаться в город

Омбудсмен Сауле Шакенева заявила о том, что восьмилетний мальчик, которого выбросила с пятого этажа павлодарской высотки родная мать, категорически не хочет возвращаться в город, сообщает Zakon.kz.

Она рассказала КТК, что навестила пострадавшего в гостях у родственников в ауле в Экибастузском районе. Идею сына переехать подальше от города, где произошла трагедия, поддержал и отец.

"Как он сказал: "Хочу 20 лет жить в ауле". Соответственно, что папа, как его законный представитель, тоже остается жить в ауле. Сейчас с трудоустройством папы вопрос, с устройством ребенка в местную школу, он будет на домашнем обучении, вопрос реабилитации и вопрос оказания психологической, юридической, социальной помощи решается экибастузскими властями". Сауле Шакенева

Ранее мы рассказывали, что 30 июля женщина выбросила из окна пятого этажа двух сыновей, а затем выпрыгнула сама. Все трое упали на козырек. За жизнь годовалого малыша медики боролись двое суток, но спасти не смогли. Позднее в полиции заявили, что возбуждены уголовные дела по фактам покушения на убийство и самоубийство. 14 августа выжившего мальчика выписали из больницы. Из-за сложнейших переломов ему придется заново учиться ходить. Сама мать находится в тяжелом состоянии.