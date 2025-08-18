#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
540
630.72
6.72
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
540
630.72
6.72
Происшествия

Выброшенный с пятого этажа мальчик из Павлодара наотрез отказался возвращаться в город

выброшенный с пятого этажа мальчик не хочет возвращаться в Павлодар, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 23:39 Фото: pixabay
Омбудсмен Сауле Шакенева заявила о том, что восьмилетний мальчик, которого выбросила с пятого этажа павлодарской высотки родная мать, категорически не хочет возвращаться в город, сообщает Zakon.kz.

Она рассказала КТК, что навестила пострадавшего в гостях у родственников в ауле в Экибастузском районе. Идею сына переехать подальше от города, где произошла трагедия, поддержал и отец.

"Как он сказал: "Хочу 20 лет жить в ауле". Соответственно, что папа, как его законный представитель, тоже остается жить в ауле. Сейчас с трудоустройством папы вопрос, с устройством ребенка в местную школу, он будет на домашнем обучении, вопрос реабилитации и вопрос оказания психологической, юридической, социальной помощи решается экибастузскими властями". Сауле Шакенева

Ранее мы рассказывали, что 30 июля женщина выбросила из окна пятого этажа двух сыновей, а затем выпрыгнула сама. Все трое упали на козырек. За жизнь годовалого малыша медики боролись двое суток, но спасти не смогли. Позднее в полиции заявили, что возбуждены уголовные дела по фактам покушения на убийство и самоубийство. 14 августа выжившего мальчика выписали из больницы. Из-за сложнейших переломов ему придется заново учиться ходить. Сама мать находится в тяжелом состоянии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Многодетную мать нашли повешенной в собственной квартире в Актобе
Происшествия
23:53, 18 августа 2025
Многодетную мать нашли повешенной в собственной квартире в Актобе
19-летнюю девушку экстренно доставили вертолетом из Экибастуза в Павлодар
Происшествия
20:35, 18 августа 2025
19-летнюю девушку экстренно доставили вертолетом из Экибастуза в Павлодар
Кроссовер провалился в яму на оживленной дороге в Павлодаре
Происшествия
18:28, 18 августа 2025
Кроссовер провалился в яму на оживленной дороге в Павлодаре
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: