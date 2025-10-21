#АЭС в Казахстане
События

В Алматы строительную компанию лишили лицензии

Ремонт тепловых сетей, ремонт теплосетей, ремонт системы водоснабжения, теплосеть, ремонтные работы, трубы для теплосетей, прокладка тепловых сетей, прокладка тепловых сетей, прокладка труб, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 14:28 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Управление градостроительного контроля Алматы лишило строительную компанию ТОО "AsiaMax" лицензии, сообщает Zakon.kz.

Как указали в акимате города 21 октября 2025 года, компания проводила реконструкцию уличной канализации на ул. Абиша Кекилбайулы.

Причина лишения лицензии – не только в затягивании сроков, вызвавших недовольство жителей. В акимате назвали и выявленные нарушения:

  • отклонения от проектных решений;
  • несоблюдение госнорм в строительстве.
"По итогам внеплановой проверки: выдано предписание, лицензия аннулирована", – сообщили в акимате.

Там указали, что в отношении подрядчика приняты административные меры с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений с лишением лицензии на право занятия строительной деятельностью.

Согласно информации из открытых источников, летом 2025 года ТОО "AsiaMax" получило свидетельство о членстве в РОЮЛ "Союз строителей Казахстана".

В сентябре 2025 года заместитель акима Алматы Алмасхан Сматлаев во время рабочего объезда строительных объектов посещал площадку реконструкции канализационной сети по ул. Абиша Кекилбайулы.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
