В Алматы строительную компанию лишили лицензии

Управление градостроительного контроля Алматы лишило строительную компанию ТОО "AsiaMax" лицензии, сообщает Zakon.kz.

Как указали в акимате города 21 октября 2025 года, компания проводила реконструкцию уличной канализации на ул. Абиша Кекилбайулы.

Причина лишения лицензии – не только в затягивании сроков, вызвавших недовольство жителей. В акимате назвали и выявленные нарушения:

отклонения от проектных решений;

несоблюдение госнорм в строительстве.

"По итогам внеплановой проверки: выдано предписание, лицензия аннулирована", – сообщили в акимате.

Там указали, что в отношении подрядчика приняты административные меры с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений с лишением лицензии на право занятия строительной деятельностью.

Согласно информации из открытых источников, летом 2025 года ТОО "AsiaMax" получило свидетельство о членстве в РОЮЛ "Союз строителей Казахстана".

В сентябре 2025 года заместитель акима Алматы Алмасхан Сматлаев во время рабочего объезда строительных объектов посещал площадку реконструкции канализационной сети по ул. Абиша Кекилбайулы.