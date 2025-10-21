В Алматы строительную компанию лишили лицензии
Как указали в акимате города 21 октября 2025 года, компания проводила реконструкцию уличной канализации на ул. Абиша Кекилбайулы.
Причина лишения лицензии – не только в затягивании сроков, вызвавших недовольство жителей. В акимате назвали и выявленные нарушения:
- отклонения от проектных решений;
- несоблюдение госнорм в строительстве.
"По итогам внеплановой проверки: выдано предписание, лицензия аннулирована", – сообщили в акимате.
Там указали, что в отношении подрядчика приняты административные меры с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений с лишением лицензии на право занятия строительной деятельностью.
Согласно информации из открытых источников, летом 2025 года ТОО "AsiaMax" получило свидетельство о членстве в РОЮЛ "Союз строителей Казахстана".
В сентябре 2025 года заместитель акима Алматы Алмасхан Сматлаев во время рабочего объезда строительных объектов посещал площадку реконструкции канализационной сети по ул. Абиша Кекилбайулы.