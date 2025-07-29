Суд над руководителем строительной компании стартует в Алматы

На этой неделе над генеральным директором одной из строительных компаний начнется суд, сообщает Zakon.kz.

Все дело в дольщиках, которые обвиняют строительную компанию в мошенничестве. Уверяют, что в общей сложности их обманули на два млрд тенге, передает "КТК".

Они купили квартиры в трехэтажном доме в элитном районе. Отметить новоселье должны были еще в прошлом году, но работы на объекте неожиданно остановились. Выяснилось, что у застройщика проблемы с документами, а позже землю и вовсе продали. Люди рассказывают, что поверили рекламе в соцсетях. Офис строительной компании тоже не вызвал подозрений. Менеджеры предлагали выгодные условия и показывали красивые проекты.

После приобретения квартир у дольщиков появились подозрения, потому что стройкомпания несколько раз меняла названия. К тому же ни один ЖК от застройщика так и не был сдан в эксплуатацию. Переезжали и офисы. Сейчас отдел продаж находится в центре города, но там никого не оказалось.

В полиции заявили, что в отношении руководителя уже провели расследование по факту мошенничества в особо крупном размере.

"Следственным управлением департамента полиции города Алматы проведено досудебное расследование. Следствие по данному факту завершено. В конце прошлого месяца материалы производства для принятия решения были переданы в суд Бостандыкского района". Официальный представитель Департамента полиции города Алматы Салтанат Азирбек

Дольщики Алматинской области также остались без жилья и денег.