#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
538.64
631.56
6.85
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
538.64
631.56
6.85
Общество

"Есть причины ненавидеть людей": овчарку с перерезанной шеей спасают в Алматы

овчарка с перерезанной шеей, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 16:03 Фото: Instagram/dom_perederzhka
В Алматы зоозащитники пытаются спасти собаку, у которой глубоко перерезана шея, сообщает Zakon.kz.

Об умирающей от страшной раны овчарке рассказали активисты группы "Помощь животным в Алматы". Животное оказалось сложным в плане оказания ему помощи, так как очень агрессивно настроено против людей. И, как указали зоозащитники, у пса есть причины ненавидеть людей.

Осторожно! Кадры не для слабонервных!

"У него порезана вся шея! Порез глубиной 2 см – кожа, подкожно-жировой слой, мышцы! Как отчаянно мы хотели ему помочь, так он отчаянно сопротивлялся нашей помощи! На протяжении трех часов мы пытались с ним справиться, не причиняя ему вреда, но когда открылось кровотечение, седация стала единственным выходом из ситуации, потому что было подозрение на разрыв шейной артерии. После хирургической чистки ему поставили антибиотик, и он ушел в анафилактический шок. Сейчас врачи пытаются снять острый отек легких и поднять сатурацию и давление. Даже с инкубационной трубкой с прямой подачей кислорода сатурацию не удается восстановить до нормы. Состояние оценивают как крайне тяжелое, из-за его агрессии его не выводят полностью из седации, потому что тогда помочь ему станет абсолютно невозможно", – рассказали зоозащитники.

Пока ветврачам удалось лишь подступиться к лечению собаки. Весь процесс осложнен тем, что обозленный на людей пес не подпускает ни к себе, ни тем более к ране. И его постоянно приходится держать под действием седативных.

"Рана в обхвате на всю шею. Грязная, гнойная. Шить ее нельзя, углубить по здоровую ткань – некуда. Дальше мышцы и крупные сосуды. Единственный вариант сейчас – в медикаментозном сне обрабатывать до полного очищения и потом ушить. Анафилактический шок удалось купировать, и сейчас нам хотят его выписать, потому что он снова пытается съесть врачей. Дома обрабатывать его нереально. Он не просто грозится укусить. Он кусается. Сейчас врачи протянули магистраль и удаленно подают седативные препараты, чтобы погрузить его в сон для обработки, и сейчас это единственный способ лечения этой раны... Без лечения гуманнее только эвтаназия, потому что это приведет к сепсису без обработок", – отметила зоозащитник.

Где и при каких обстоятельствах овчарка получила такие раны, не сообщается. Пользователи предположили, что либо пса хотели съесть, либо он сорвался с петли отлова.

20 июля алматинцы стали свидетелями жестокого обращения с собакой, которую хозяин привязал за шею и лапы к спортивному снаряду.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
В Мангистау открылся первый ледовый комплекс
Общество
16:30, Сегодня
В Мангистау открылся первый ледовый комплекс
Миллион деревьев и сотни обновленных локаций: в Астане идет масштабное преображение городской среды
Общество
16:16, Сегодня
Миллион деревьев и сотни обновленных локаций: в Астане идет масштабное преображение городской среды
СПК "Қонаев" реализовала проект доступного жилья в Алматинской области
Общество
16:06, Сегодня
СПК "Қонаев" реализовала проект доступного жилья в Алматинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: