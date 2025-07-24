"Есть причины ненавидеть людей": овчарку с перерезанной шеей спасают в Алматы

В Алматы зоозащитники пытаются спасти собаку, у которой глубоко перерезана шея, сообщает Zakon.kz.

Об умирающей от страшной раны овчарке рассказали активисты группы "Помощь животным в Алматы". Животное оказалось сложным в плане оказания ему помощи, так как очень агрессивно настроено против людей. И, как указали зоозащитники, у пса есть причины ненавидеть людей.

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"У него порезана вся шея! Порез глубиной 2 см – кожа, подкожно-жировой слой, мышцы! Как отчаянно мы хотели ему помочь, так он отчаянно сопротивлялся нашей помощи! На протяжении трех часов мы пытались с ним справиться, не причиняя ему вреда, но когда открылось кровотечение, седация стала единственным выходом из ситуации, потому что было подозрение на разрыв шейной артерии. После хирургической чистки ему поставили антибиотик, и он ушел в анафилактический шок. Сейчас врачи пытаются снять острый отек легких и поднять сатурацию и давление. Даже с инкубационной трубкой с прямой подачей кислорода сатурацию не удается восстановить до нормы. Состояние оценивают как крайне тяжелое, из-за его агрессии его не выводят полностью из седации, потому что тогда помочь ему станет абсолютно невозможно", – рассказали зоозащитники.

Пока ветврачам удалось лишь подступиться к лечению собаки. Весь процесс осложнен тем, что обозленный на людей пес не подпускает ни к себе, ни тем более к ране. И его постоянно приходится держать под действием седативных.

"Рана в обхвате на всю шею. Грязная, гнойная. Шить ее нельзя, углубить по здоровую ткань – некуда. Дальше мышцы и крупные сосуды. Единственный вариант сейчас – в медикаментозном сне обрабатывать до полного очищения и потом ушить. Анафилактический шок удалось купировать, и сейчас нам хотят его выписать, потому что он снова пытается съесть врачей. Дома обрабатывать его нереально. Он не просто грозится укусить. Он кусается. Сейчас врачи протянули магистраль и удаленно подают седативные препараты, чтобы погрузить его в сон для обработки, и сейчас это единственный способ лечения этой раны... Без лечения гуманнее только эвтаназия, потому что это приведет к сепсису без обработок", – отметила зоозащитник.

Где и при каких обстоятельствах овчарка получила такие раны, не сообщается. Пользователи предположили, что либо пса хотели съесть, либо он сорвался с петли отлова.

20 июля алматинцы стали свидетелями жестокого обращения с собакой, которую хозяин привязал за шею и лапы к спортивному снаряду.