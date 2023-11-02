Максим Галкин обратился к жителям Израиля

Российский юморист Максим Галкин, который более полутора лет с супругой Аллой Пугачёвой и двумя детьми – Гарри и Лизой – проживает в Израиле, записал видеообращение к израильтянам, сообщает Zakon.kz.

Он уведомил жителей Израиля о переносе своих концертов.

"Дорогие израильтяне, мои соотечественники, вы знаете, что в ближайшее время должен начаться большой концертный тур по всему Израилю. Но, вы также понимаете, что в связи с военным положением концертные площадки во всех городах закрыты, общественные собрания большие запрещены. Поэтому, учитывая, что маловероятно, к сожалению, что что-то изменится в ближайшие недели, мы вместе с концертными площадками приняли решение о переносе", – сказал Максим Галкин в видеообращении, опубликованном в Instagram.

Артист отметил, что, "к счастью, удалось найти даты для каждого из 16-ти концертов".

"Будем беречь себя. Мирного нам неба всем. Скорейшего мира. До встречи на концертах", – подытожил Максим Галкин.

9 октября 2023 года Максим Галкин записал видеообращение к фанатам и поделился подробностями переезда в Израиль.

Материал по теме Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль

Тогда юморист заявил, что, несмотря на обострение ситуации между Израилем и Палестиной, не собирается покидать страну.

Материал по теме Алла Пугачёва прервала молчание

А 31 октября Алла Пугачёва, которая очень редко радует поклонников публикациями в соцсетях, поделилась семейными снимками. Публикацию она подписала лаконично: "Живем дальше". Подробности по ссылке выше.