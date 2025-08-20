Смертельное ДТП в области Абай: в Минздраве сделали заявление по пострадавшим детям

К оказанию медицинской помощи детям, пострадавшим в ДТП в Урджарском районе области Абай, привлечены лучшие специалисты. Об этом 20 августа 2025 года заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения (МЗ) РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве также заявили, что пострадавшим детям на сегодня оказывается вся необходимая медицинская помощь. Мультидисциплинарная бригада в составе специалистов областного и республиканского уровня провела весь комплекс диагностических обследований, сделала оценку состояния пострадавших и составила план оперативного лечения.

"В стационаре находятся трое пострадавших детей, состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое, двух других – стабильно тяжелое. Тяжесть состояния пациентов обусловлена полученными травмами. У детей диагностированы черепно-мозговые травмы, травмы опорно-двигательного аппарата и внутренних органов. После стабилизации состояния детей будет решен вопрос об их транспортировке воздушным бортом в Астану. Одной из пациенток бригадой врачей сейчас проводится сложная нейрохирургическая операция на головной мозг, кровотечение внутренних органов остановлено". Пресс-служба МЗ РК

Смертельное ДТП произошло 19 августа 2025 года около 16:00 в селе Бестерек в Урджарском районе области Абай. По предварительным данным, 55-летний водитель Toyota, не справившись с управлением, сбил шестерых детей, которые стояли у ворот дома, в 10 м от дороги. В результате происшествия двое детей скончались на месте, один – по дороге в медучреждение. Еще трое находятся в больнице с различными травмами.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водителя водворили в изолятор временного содержания. Освидетельствование показало, что в момент совершения ДТП он находился в трезвом состоянии.

По поручению президента Касым-Жомарта Токаева на самолете военно-транспортной авиации Минобороны в область Абай вылетели астанинские врачи – нейрохирург, травматолог и реаниматолог.

Позднее в акимате области Абай рассказали о том, какую помощь получат семьи троих детей, которые погибли в страшном ДТП.