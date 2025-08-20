#АЭС в Казахстане
Происшествия

При помощи детей в Астане незаконно собрали на "пожертвования" 340 млн тенге

при помощи подростков в Астане незаконно собрали 340 млн тенге, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 18:21 Фото: pixabay
Прокуратура Астаны заявила о том, что в столице с помощью подростков незаконно собирали деньги в общественных местах, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ведомстве во время рейдов установили восемь несовершеннолетних (2008-2010 г.р.), которых вовлекли в качестве волонтеров три благотворительных фонда без каких-либо договоров, что является нарушением ч. 3 ст. 86 Кодекса об административных правонарушениях.

"Указанные фонды под предлогом "пожертвований" собрали деньги в других целях на общую сумму порядка 340 млн тенге. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. 1 ч. 2 ст. 190 УК РК. В рамках дела будет дана отдельная правовая оценка действиям должностных лиц фонда по вовлечению несовершеннолетних в незаконную деятельность", – заявили в прокуратуре.

Также в ведомстве призвали благотворительные фонды и родителей более внимательно относиться к выполняемой детьми работе, в том числе волонтерской и иной деятельности, не допускать участия детей в противоправной деятельности.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в Комитет по охране прав детей Министерства просвещения РК, где заявили, что любая деятельность несовершеннолетних, включая волонтерскую, должна осуществляться строго в рамках законодательства Республики Казахстан.

Согласно Закону "О волонтерской деятельности":

  • волонтером может быть лицо, достигшее 18 лет;
  • несовершеннолетние до 18 лет могут заниматься волонтерством только в тех случаях, когда это не наносит ущерба их здоровью, обучению и развитию;
  • детям до 16 лет требуется обязательное письменное согласие родителей или законных представителей.
"Труд несовершеннолетних регулируется Трудовым кодексом РК. Работодатель обязан заключать трудовой договор, в противном случае наступает административная ответственность. Вовлечение детей в виды деятельности, запрещенные законом, влечет уголовную ответственность. Кроме того, в соответствии со статьей 132 Уголовного кодекса РК запрещается вовлекать несовершеннолетних в противоправные действия. В 2024 году по данной статье было зарегистрировано 23 уголовных правонарушения", – отметили в комитете.

Ранее рассылки в чатах о грозящих родителям штрафах за маты детей вызвали большой резонанс. За разъяснениями корреспондент Zakon.kz обратилась в МВД.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
