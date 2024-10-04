Незаконное строительство в Астане: прокуратура обратилась к дольщикам
Однако, как уточнили специалисты, отдельные строительные компании продолжают незаконно привлекать деньги дольщиков.
"В 2024 году к административной ответственности по статье 320 КоАП привлечен 51 застройщик по 64 объектам строительства. Расследуются уголовные дела в отношении 12 застройщиков".Пресс-служба прокуратуры Алматы
Исходя из этих данных, в прокуратуре решили напомнить, что долевое участие в жилищном строительстве организуется одним из следующих способов:
- получение гарантии Единого оператора жилищного строительства (Казахстанская жилищная компания);
- участие в проекте банка второго уровня;
- привлечение денег дольщиков после возведения каркаса здания.
Запрещено привлечение денежных средств граждан иными способами (предварительный договор бронирования, договоры резервирования, инвестирования, уступки права требования).
Также в прокуратуре настойчиво отмечают необходимость проверки благонадежность застройщика до покупки.
"Вы можете ознакомиться с реестром договоров о предоставлении гарантии по строящимся объектам (вкладка "Объекты гарантирования"), а также сертификатами гарантии, выданными Казахстанской жилищной компанией (вкладка "Сертификаты").Пресс-служба прокуратуры Алматы
Кроме того, если вы столкнулись с недобросовестным застройщиком, нужно звонить по этому номеру 71-24-87.
Летом 2024 года сообщалось, что в Казахстане ужесточают требования к застройщикам.
Застройщиков обяжут выплачивать компенсацию дольщикам в случае, если фактическая площадь квартиры будет меньше указанной в договоре более чем на 1,5%. А если площадь окажется больше, то дольщик может выкупить ее, заплатив только за половину этой площади.