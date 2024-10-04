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Незаконное строительство в Астане: прокуратура обратилась к дольщикам

Ипотека, покупка дома, квартиры, кредит, покупка жилья , фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 11:22 Фото: freepik
Пресс-служба прокуратуры Астаны 4 октября 2024 года выступила с важным обращением касательно незаконного строительства. По данным ведомства, на территории столицы выявлено 37 незаконно строящихся многоквартирных жилых домов, сообщает Zakon.kz.

Однако, как уточнили специалисты, отдельные строительные компании продолжают незаконно привлекать деньги дольщиков.

"В 2024 году к административной ответственности по статье 320 КоАП привлечен 51 застройщик по 64 объектам строительства. Расследуются уголовные дела в отношении 12 застройщиков".Пресс-служба прокуратуры Алматы

Исходя из этих данных, в прокуратуре решили напомнить, что долевое участие в жилищном строительстве организуется одним из следующих способов:

  1. получение гарантии Единого оператора жилищного строительства (Казахстанская жилищная компания);
  2. участие в проекте банка второго уровня;
  3. привлечение денег дольщиков после возведения каркаса здания.

Запрещено привлечение денежных средств граждан иными способами (предварительный договор бронирования, договоры резервирования, инвестирования, уступки права требования).

Также в прокуратуре настойчиво отмечают необходимость проверки благонадежность застройщика до покупки.

"Вы можете ознакомиться с реестром договоров о предоставлении гарантии по строящимся объектам (вкладка "Объекты гарантирования"), а также сертификатами гарантии, выданными Казахстанской жилищной компанией (вкладка "Сертификаты").Пресс-служба прокуратуры Алматы

Кроме того, если вы столкнулись с недобросовестным застройщиком, нужно звонить по этому номеру 71-24-87.

Летом 2024 года сообщалось, что в Казахстане ужесточают требования к застройщикам.

Застройщиков обяжут выплачивать компенсацию дольщикам в случае, если фактическая площадь квартиры будет меньше указанной в договоре более чем на 1,5%. А если площадь окажется больше, то дольщик может выкупить ее, заплатив только за половину этой площади.

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