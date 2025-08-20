Пранк обернулся арестом для 26-летнего блогера из Астаны

Фото: Zakon.kz

В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции Астаны нашли видео, на котором мужчина, переодевшись в устрашающий костюм, инсценировал поломку лифта и намеренно напугал девушку, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции, по факту они задержали 26-летнего жителя столицы. "За совершение мелкого хулиганства суд постановил арестовать его на десять суток. Полиция напоминает: подобные "шутки" могут нанести психологический вред и представлять угрозу безопасности. Призываем граждан соблюдать нормы общественного порядка и уважать окружающих", – рассказали в МВД РК. Ранее сообщалось, что блогеров арестовали за пранки, которые напугали астанчан.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: