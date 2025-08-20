Два спасательных рейса выполнил вертолет АО "Казавиаспас" из Степногорска и Есиля в Кокшетау
20 августа вертолет АО "Казавиаспас" МЧС Республики Казахстан выполнил два спасательных рейса по линиям санитарной авиации, совершив экстренную транспортировку пациентов из городов Степногорск и Есиль в Кокшетау, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в министерстве, детям (один и три года) требовалась специализированная медицинская помощь.
"Благодаря слаженной работе пилотов и медицинской бригады дети были оперативно доставлены в лечебное учреждение. Вертолеты АО "Казавиаспас" МЧС РК находятся в постоянной готовности для спасения и эвакуации людей из любых точек страны".Пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что 19-летнюю девушку экстренно доставили вертолетом из Экибастуза в Павлодар.
