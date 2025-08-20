Игра во дворе многоэтажки в Алматы обернулась для маленького ребенка тяжелыми ожогами

Ребенка ударило током в одном из алматинских дворов. Полуторагодовалая девочка играла возле уличного фонаря и неожиданно упала. С тяжелыми ожогами пострадавшую увезли в реанимацию, сообщает Zakon.kz.

Мама пострадавшей Динара Бимурзаева рассказала КТК, что дочь собирала камушки рядом с уличным фонарем и вдруг получила удар током. По ее словам, полуторагодовалая девочка играла возле скамейки и неожиданно упала. Позже мать заметила в руках малышки арматуру.

"Она сидела, в камушки играла, как обычно. И тут она увидела маленькую торчащую арматуру, хотела взять в руки. На тот момент ее ударило. Она не могла отпустить руку. У нее даже голоса не было. Она уже дрожит, и рука у нее не оцепляется от этой арматуры. Я в тот момент вырвала. Начала смотреть руку. Рука вся синяя, и волдыри пошли. Я не поняла, что случилось. Притронулась к арматуре. Меня током ударило". Динара Бимурзаева

Отмечается, что женщина круглосуточно дежурит в больнице. Маленькая Амина получила тяжелые ожоги кисти рук и почти сутки провела в реанимации. Сегодня полуторагодовалую малышку перевели в палату. Ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Ребенок находится в сознании.

"Наши доктора осмотрели и поставили диагноз "электротравма, электроожог третьей степени и электрошок первой степени". Ребенок был госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии. Сегодня по стабилизации состояния ребенок переведен в профильное ожоговое отделение". Замдиректора по контролю качества медицинских услуг Центра детской неотложной медицинской помощи Курметбек Тохтар

Злополучный двор, где малышка получила ожоги, сейчас под особым вниманием. Оперативники пытаются восстановить хронологию событий. Как выяснилось, эту высотку сдали в эксплуатацию почти два года назад.

Местные жители утверждают, что двор благоустроен, но застройщик до сих пор не позаботился о безопасности. Они жалуются, что рабочие плохо спрятали детали уличного освещения, которые, оказалось, находятся под напряжением. На проблему обратили внимание только после ЧП.





"Мы проходили здесь, гуляли. Получается, что арматура была под напряжением. Ну, соответственно, девочку ударило током. Откуда арматура там взялась? Этот вопрос застройщику. То есть все линии, все коммуникации, которые протянуты у нас в ЖК, в отделе застройщика. И до сих пор на сегодняшний день не было никакой передачи ОСИ". Асель Шарипбаева

Полицейские начали проверку. Выясняют все обстоятельства произошедшего.

"По данному факту отделом полиции при УП Ауэзовского района проводится проверка. После установления объективных обстоятельств дела будут приняты меры в соответствии с законодательством", – заявила официальный представитель ДП г. Алматы Салтанат Азирбек

Мать девочки требует наказать виновных. Говорит, что пострадать мог любой, и, если бы рядом с ее дочерью никого не оказалось, все могло закончиться трагедией. Женщина уже готовит иск в суд на застройщика.

