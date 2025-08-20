78-летняя бабушка пострадала во время пожара в Алматы

20 августа ночью в восьмиквартирном двухэтажном жилом доме по проспекту Н. Назарбаева в Бостандыкском районе Алматы загорелась квартира на первом этаже, сообщает Zakon.kz.

В ходе тушения спасателями МЧС по лестничному маршу спасены две женщины, 54 и 78 лет.

"Бабушку, надышавшуюся продуктами горения огнеборцам пришлось выносить на руках. Сейчас пострадавшая находиться в медицинском учреждении под наблюдением врачей". Пресс-служба МЧС РК

Пожар был оперативно потушен на площади 30 кв. м без последующего распространения на другие квартиры.

