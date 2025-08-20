#АЭС в Казахстане
Происшествия

78-летняя бабушка пострадала во время пожара в Алматы

бабушка пострадала во время пожара в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2025 00:10 Фото: Zakon.kz
20 августа ночью в восьмиквартирном двухэтажном жилом доме по проспекту Н. Назарбаева в Бостандыкском районе Алматы загорелась квартира на первом этаже, сообщает Zakon.kz.

В ходе тушения спасателями МЧС по лестничному маршу спасены две женщины, 54 и 78 лет.

"Бабушку, надышавшуюся продуктами горения огнеборцам пришлось выносить на руках. Сейчас пострадавшая находиться в медицинском учреждении под наблюдением врачей".Пресс-служба МЧС РК

Пожар был оперативно потушен на площади 30 кв. м без последующего распространения на другие квартиры.

Ранее сообщалось, что 35-летнего мужчину на руках вынесли из задымленного дома в Усть-Каменогорске.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
