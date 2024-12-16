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Мир

Мать и десятимесячный ребенок попали в больницу после заказа роллов

Семья попала в больницу после заказа роллов, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 04:20 Фото: pixabay
Пугающая история произошла в Липецке (Россия). Семья из четырех человек попала в инфекционную больницу с подозрением на пищевое отравление после заказа суши и пиццы в одном из ресторанов, сообщает Zakon.kz.

По информации ТАСС, у взрослых диагностировали состояние средней степени тяжести, у 10-месячного ребенка – легкой. Сейчас региональное управление Роспотребнадзора проводит проверку.

"В воскресенье две женщины, 17-летняя девушка и 10-месячный ребенок ели роллы и пиццу, заказанные в одном из липецких ресторанов. Ночью они почувствовали себя плохо и вызвали скорую, медики доставили их в областную инфекционную больницу. Специалисты Роспотребнадзора проверяют ресторан быстрого питания, где была заказана еда", – поделился источник ТАСС.

Ранее в Новой Москве задержали многодетную мать. Она сбила ребенка и няню, которая вела своего подопечного по безлюдному тротуару.

Аксинья Титова
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