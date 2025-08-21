Служебное авто выехало на встречку и врезалось в мотоциклиста: что говорят в полиции

В Казнете широкое обсуждение получило видео, на котором полицейское авто выехало на встречную полосу, навстречу мотоциклистам, и врезалось в одного из них, сообщает Zakon.kz.

В описании говорится, что это было в городе Риддере Восточно-Казахстанской области.

"Видео вызывает серьезные сомнения в действиях полиции. Если подтверждается, что сотрудники сознательно выехали на встречное движение и намеренно протаранили мотоциклиста, зарегистрирован ли этот случай и привлечены ли они к ответственности?" – указано в подписи к видео.

В комментариях пользователи выразили уверенность в том, что это была чуть ли не попытка убить мотоциклиста:

На видео четко видно, что это была попытка убить.

Целенаправленный выезд на встречку.

В чем нарушение мотоциклистов? Если вы пишете, что они управляли без документов – он в движении это определил или как? И это в любом случае не дает право ему таранить.

Умышленное причинение вреда здоровью – это уголовная статья.

– Это же специально он сделал, все видно на видео.

В пресс-службе полиции региона прокомментировали этот случай:

"16 августа в г. Риддере участковый инспектор, управляя служебным автомобилем, предпринял попытку остановить мотоциклистов, нарушивших правила дорожного движения. Однако, не справившись с управлением, совершил столкновение с одним из них. В результате ДТП пострадавших нет. Водители мотоциклов привлечены к ответственности за управление транспортом без водительских документов и нарушение правил маневрирования. Полицейский также понес ответственность за нарушение правил дорожного движения. В отношении него назначена служебная проверка для оценки законности и обоснованности его действий".

