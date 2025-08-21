#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
538.33
626.99
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
538.33
626.99
6.71
Происшествия

Служебное авто выехало на встречку и врезалось в мотоциклиста: что говорят в полиции

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2025 17:13 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Казнете широкое обсуждение получило видео, на котором полицейское авто выехало на встречную полосу, навстречу мотоциклистам, и врезалось в одного из них, сообщает Zakon.kz.

В описании говорится, что это было в городе Риддере Восточно-Казахстанской области.

"Видео вызывает серьезные сомнения в действиях полиции. Если подтверждается, что сотрудники сознательно выехали на встречное движение и намеренно протаранили мотоциклиста, зарегистрирован ли этот случай и привлечены ли они к ответственности?" – указано в подписи к видео.

В комментариях пользователи выразили уверенность в том, что это была чуть ли не попытка убить мотоциклиста:

  • На видео четко видно, что это была попытка убить.
  • Целенаправленный выезд на встречку.
  • В чем нарушение мотоциклистов? Если вы пишете, что они управляли без документов – он в движении это определил или как? И это в любом случае не дает право ему таранить.
  • Умышленное причинение вреда здоровью  это уголовная статья.
  • Это же специально он сделал, все видно на видео.

В пресс-службе полиции региона прокомментировали этот случай:

"16 августа в г. Риддере участковый инспектор, управляя служебным автомобилем, предпринял попытку остановить мотоциклистов, нарушивших правила дорожного движения. Однако, не справившись с управлением, совершил столкновение с одним из них. В результате ДТП пострадавших нет. Водители мотоциклов привлечены к ответственности за управление транспортом без водительских документов и нарушение правил маневрирования. Полицейский также понес ответственность за нарушение правил дорожного движения. В отношении него назначена служебная проверка для оценки законности и обоснованности его действий".

16 августа 2025 года на трассе в Алматинской области два молодых мотоциклиста погибли в страшной аварии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Жительница Атырау погибла от побоев мужа: свидетелями стали двое детей
Происшествия
15:46, Сегодня
Жительница Атырау погибла от побоев мужа: свидетелями стали двое детей
Убил жену и себя: семейная драма разыгралась в Алматы
Происшествия
13:30, Сегодня
Убил жену и себя: семейная драма разыгралась в Алматы
Разбой в Алматы: преступники жестоко избили мужчину и ограбили семью глубокой ночью
Происшествия
10:40, Сегодня
Разбой в Алматы: преступники жестоко избили мужчину и ограбили семью глубокой ночью
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: