Происшествия

Спасатели Семея вызволили кошку из беды

спасатели помогли кошке в Семее, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 23:41 Фото: pixabay
22 августа в Службу спасения обратились обеспокоенные жители Семея. Они рассказали, что по улице Сатпаева на дереве застряла кошка, которая не могла самостоятельно спуститься, сообщает Zakon.kz.

На место прибыли спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС.

"Спасатели аккуратно сняли животное с высоты, после чего Кошку передали благодарному владельцу. Для нас важна каждая жизнь", – рассказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что в Астане военный музыкант спас девушку от трагедии.

