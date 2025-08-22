Спасатели Семея вызволили кошку из беды

Фото: pixabay

22 августа в Службу спасения обратились обеспокоенные жители Семея. Они рассказали, что по улице Сатпаева на дереве застряла кошка, которая не могла самостоятельно спуститься, сообщает Zakon.kz.

На место прибыли спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС. "Спасатели аккуратно сняли животное с высоты, после чего Кошку передали благодарному владельцу. Для нас важна каждая жизнь", – рассказали в министерстве. Ранее сообщалось, что в Астане военный музыкант спас девушку от трагедии.

